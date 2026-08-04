Con una inversión de USD 3,8 millones, Arcor inauguró en Recreo su primer Parque Solar

En el marco de la celebración de sus 75 años, y con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la compañía puso en marcha su primer Parque Solar en el Complejo Industrial de Recreo.

El proyecto, que se enmarca en la Estrategia de Sustentabilidad 2030 “Vivir Mejor” y en la estrategia de cambio climático de la compañía, constituye un nuevo paso en la incorporación de energías renovables para fortalecer la eficiencia de sus operaciones

Con una potencia instalada de 6,6 MW sobre un predio de 12 hectáreas, el Parque Solar tendrá una generación anual estimada superior a los 11.000 MWh. Esto permitirá que la planta alcance un nivel de uso de energía renovable de hasta el 90% y reducir aproximadamente 4.000 toneladas de CO₂ equivalente por año.

Actualmente, más del 60% de la energía utilizada por el Grupo, tanto eléctrica como térmica, proviene de fuentes renovables. En ese recorrido, en 2025 logró reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida respecto de 2017.

Como parte de las actividades desarrolladas en el marco del aniversario, la compañía anunció además la ampliación y equipamiento de la Escuela Técnica N°1 de Recreo, que incluye la construcción de un Laboratorio de Ciencias Naturales y un Taller de Electromecánica para más de 600 estudiantes. Asimismo, presentó la Reserva Natural Urbana “Vivir Mejor”, un espacio de 6 hectáreas destinado a la conservación y regeneración del bosque nativo, la educación ambiental y el fortalecimiento del vínculo de la comunidad con su patrimonio natural.

La inauguración contó con la participación del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani; el intendente de Recreo, Luis Polti; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, junto a otras autoridades provinciales, municipales y directivos de Grupo Arcor.

“El Parque Solar, la Escuela Técnica y la Reserva Natural Urbana reflejan una convicción que acompaña a Arcor desde sus orígenes: crecer junto a las comunidades donde estamos presentes. Comparten una visión de largo plazo y muestran el valor de la articulación público-privada para impulsar iniciativas que generan desarrollo y dejan una huella positiva. Hace casi 40 años elegimos estar en Recreo y hoy renovamos esa decisión”, afirmó Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó: “Es una alegría estar acompañando la puesta en marcha de este parque solar de Arcor, un paso importante en el uso de energía renovable. También quiero agradecer a la empresa por el aporte realizado para la inauguración del laboratorio de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°1. La articulación entre los sectores público y privado es fundamental porque genera empleo y contribuye al desarrollo de la provincia. En ese sentido, Arcor es, desde hace casi cuatro décadas, una de las tres empresas que más empleo genera en nuestra provincia”.

Casi cuatro décadas de desarrollo compartido

Grupo Arcor está presente en Recreo desde 1987. En estos casi 40 años consolidó una de las principales operaciones alimenticias de Catamarca y un actor productivo destacado para la provincia.

El complejo industrial está integrado por tres plantas industriales, 14 líneas de producción, más de 700 colaboradores y una capacidad instalada de 58.000 toneladas anuales. Desde allí se elaboran caramelos de goma, premezclas, gelatinas, jugos en polvo y panificados navideños para el mercado local y diversos destinos de exportación en América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

La trayectoria de la operación también incluye avances concretos en materia ambiental. El Complejo Industrial Recreo fue la primera planta del Grupo en alcanzar la meta de Basura Cero, evitando el envío de residuos a enterramiento, y cuenta con una planta de tratamiento de efluentes que permite reutilizar agua para riego y valorizar los lodos generados como enmienda orgánica.