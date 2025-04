Silvana Carrizo: en un contexto de salarios congelados, te aumentan OSEP y por decreto

La diputada y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, cuestionó duramente la utilización sistemática de Decretos Acuerdo por parte del Poder Ejecutivo provincial. Advirtió sobre el impacto directo en los ingresos de los empleados públicos y la falta de debate democrático en decisiones que afectan la salud y el bolsillo de los catamarqueños. Con la entrada en vigencia de nuevos Decretos Acuerdo firmados por el Ejecutivo provincial, la legisladora radical, denunció un nuevo avance del oficialismo sobre los derechos de los empleados públicos. En esta oportunidad, la reforma a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) fue el punto de conflicto, por establecer un nuevo esquema de aportes que aumentará los descuentos mensuales a trabajadores y trabajadoras del Estado. “El Gobierno vuelve a legislar por fuera del debate democrático. No hay justificación posible para tomar decisiones que afectan el salario y la salud de miles de personas sin que pasen por la Legislatura”, sostuvo Carrizo. Según explicó, la reforma se ampara en un supuesto “equilibrio financiero”, pero no garantiza ninguna mejora en la calidad del servicio prestado por la obra social. El decreto modifica la base de cálculo del aporte mensual, reemplazando el Salario Mínimo Vital y Móvil por el 80% del promedio de sueldos públicos y docentes. Para Carrizo, se trata de “una fórmula discrecional, que no fue debatida ni explicada públicamente”, y que en los hechos provocará un aumento del aporte mensual para miles de afiliados. “Es inadmisible que esto se haga en un contexto de salarios congelados y un sistema de salud cada vez más precarizado”, advirtió. La legisladora también cuestionó la vigencia del Decreto 1189/2024, que creó códigos automáticos de descuento para coseguros. “Han convertido el recibo de sueldo en una herramienta de recaudación. Cada vez que hay una mejora salarial, el Estado la absorbe por la vía de nuevos descuentos que ni siquiera pasan por el filtro del debate legislativo”, señaló. Carrizo denunció que esta forma de gobernar por decreto se ha vuelto un mecanismo sistemático del oficialismo para “evadir el control político y restringir el debate democrático”. En ese sentido, recordó que desde el bloque de la UCR y otras fuerzas opositoras se ha solicitado reiteradamente el tratamiento legislativo de varios decretos clave: “Hemos pedido discutir el caso de OSEP, el aumento del aporte a AGAP, la emergencia energética, el fondo de trasplantes. Pero el oficialismo siempre elige el atajo”. Según la diputada, el Ejecutivo “saca las normas por la ventana, con una mayoría automática que impide el debate o lo posterga hasta que los plazos aseguren su vigencia”. Y subrayó: “No se trata de oponerse por oponerse. Se trata de defender un principio democrático básico: que los temas que afectan el bolsillo y la salud de los catamarqueños se discutan donde corresponde, en la Legislatura”. Por último, Carrizo fue tajante al afirmar que “no hay equilibrio financiero posible si se construye con arbitrariedad y de espaldas al pueblo. Y no hay transparencia cuando se gobierna a fuerza de decretos que nunca se discuten”.