Diputados dio media sanción al aumento del 7,2% para jubilados, pero Milei amenazó con vetarlo

La iniciativa, girada al Senado, recibió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. En una sesión especial celebrada ayer, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un bono de $110 mil. La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición que lograron reunir el quórum necesario, ahora pasará al Senado para su tratamiento. La iniciativa, girada al Senado, recibió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. El texto aprobado en base al dictamen de mayoría de UP prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Con respecto a la votación en particular, la primera fue respecto al incremento del 7,2% que resultó con 152 avales, 67 rechazos y 9 abstenciones; y sobre el incremento del bono a $110.000 el resultado fue de 141 votos afirmativos, 68 negativos y 17 abstenciones. El resto de los artículos fueron aprobados a mano alzada por la Cámara de Diputados. Además, se incorpora por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y, en respuesta al Gobierno, que cuestiona de dónde saldrán los recursos, se prevé un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se tomó de la iniciativa de Encuentro Federal. Tras esta votación, el cuerpo legislativo comenzó a tratar el proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. La propuesta incluye una recomposición de los haberes desde el 1 de diciembre de 2023, ajustados por inflación acumulada, y una actualización automática mensual del nomenclador de aranceles para los beneficiarios. En tercer lugar, los diputados debatirán la declaración de emergencia y zona de desastre por 180 días para varios municipios bonaerenses afectados por las graves inundaciones. Entre las localidades incluidas se encuentran Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero, Rojas y San Antonio de Areco. El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará todos estos proyectos en caso de que sean aprobados en ambas cámaras.