Ola polar en Catamarca: analizan extender la suspensión de las clases

El Ministerio de Educación de Catamarca suspendió las clases en toda la provincia este lunes debido a la intensa ola de frío que incluye nevadas en varias zonas. La medida fue dispuesta mediante la Resolución N° 223. El secretario de Educación, Leandro Luna, confirmó que se evaluará caso por caso la continuidad de la suspensión, según los pronósticos meteorológicos. También se emitió una circular con recomendaciones para afrontar el frío extremo, como el uso de ropa de abrigo, la autorización de clases virtuales y la distribución de cartillas en zonas sin conectividad. El adelanto del receso invernal no está descartado, aunque aún no se tomó una decisión al respecto. La resolución solo alcanza al ámbito educativo y no a la administración pública en general.