Accidente de tránsito en Ruta Nacional 34

Anoche, pasadas las 20:00 horas, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N.º 64, a la altura del Barrio Santa Lucía, en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa. El siniestro fue protagonizado por una camioneta Chevrolet conducida por Francisco Banegas, mayor de edad, quien remolcaba un automóvil Renault 21 al mando de Braiyan Leiter ambos con domicilio en San Pedro de Guasayán. Por causas que se encuentran bajo investigación, ambos vehículos perdieron el control y terminaron incrustados en una vivienda de la familia Alvarez de dicho barrio. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales, sin personas lesionadas. En el lugar trabajó efectivos de la Comisaría Los Altos junto a personal del Hospital local, quienes realizaron las tareas correspondientes. FUENTE: A PLENO