Antofagasta de la Sierra celebró el Mes de los niños con actividades en todo el departamento

Durante todo el mes de agosto, el municipio de Antofagasta de la Sierra llevó adelante una variada agenda de propuestas recreativas, culturales y educativas en el marco del Mes de las Infancias, destinada a todos los niños y niñas del departamento.
Las actividades comenzaron con jornadas de cine en la Villa de Antofagasta y en El Peñón, seguidas por instancias de juegos didácticos, de interacción y de desarrollo cognitivo, adaptados a todas las edades.
En distintos distritos se realizaron jornadas recreativas con payasos, juegos y concursos, entre ellos dos certámenes radiales de cuentacuentos, que buscaron incentivar la creatividad y la participación de los más pequeños.
Uno de los momentos más esperados fue la entrega de juguetes a todos los niños del departamento, junto con la incorporación de nuevas propuestas lúdicas como el juego de gel blasters. Además, se realizaron sorteos de bicicletas.
En El Peñón se concretó el gran sorteo final del mes. En la Villa de Antofagasta se sortearon 8 bicicletas, alcanzando a niños y niñas de diferentes distritos.
Por otra parte, se anunció que en los próximos días se realizará un festejo especial para los niños antofagasteños residentes en la capital provincial, quienes también recibirán juguetes y participarán de actividades recreativas.
Desde el municipio se destacó que este conjunto de acciones busca garantizar una niñez integral, inclusiva y feliz, fortaleciendo la integración comunitaria y el desarrollo de los niños y niñas como protagonistas del presente y del futuro de Antofagasta de la Sierra.