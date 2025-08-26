Control focal: cronograma semanal

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde el martes 26 al 29 de agosto, en el horario de 8 a 12 horas. Las acciones se realizarán en los barrios: 20 de Marzo, Piñon Fijo, 40 vv Sur, Santa Marta,,Acuña Isi, (Etapa 1, 2 y 3), Velez Sarsfield, Centro que comprende las Av. Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle. Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.