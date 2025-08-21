La Cámara de Diputados vivió ayer una jornada atravesada por el veto presidencial. Tras lograr revertirlo en el caso de la ley de emergencia en discapacidad, la oposición intentó repetir la jugada con la iniciativa que beneficiaba a los jubilados, pero no alcanzó los dos tercios necesarios.

El proyecto proponía un incremento del 7,2% en los haberes y la ampliación del bono excepcional a $110.000 para quienes cobran la mínima. Sin embargo, la votación terminó con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, insuficientes para insistir y dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo.

La sesión estuvo marcada por cambios de postura, abstenciones clave y denuncias de presiones de gobernadores, en un claro intento de blindar el veto presidencial y sostener la estrategia del Gobierno.