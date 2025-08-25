En un año, los contratos del Estado con la Suizo Argentina se dispararon 2.678%

La droguería involucrada en el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem pasó de tener contratos por 389 millones de pesos a 108 mil millones de pesos en apenas 12 meses.

Mientras crece el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que salpica a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, La Nación reveló este lunes que los contratos que el Estado cerró durante el gobierno de Javier Milei con la Droguería Suizo Argentina, involucrada en la trama de los multimillonarios retornos, crecieron casi un 2.700 por ciento.

Según consignó ese medio, en el último año la Droguería Suizo Argentina pasó de firmar contratos por 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones de pesos en lo que va de 2025. Los números surgen de las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas originales que obtuvo la compañía y que se encuentran disponibles en el sitio oficial Compr.Ar.

Este salto en los contratos públicos que ganó Suizo Argentina SA refleja un incremento del 2.678%. Durante ese período de tiempo, la inflación acumulada fue del 117,8% en 2024 y la de 2025 totaliza 17,3% hasta julio, según mediciones del Indec.

El relevamiento realizado en base a información oficial sólo contempló a los originales de las licitaciones y contrataciones directas abiertas desde 2024, sin ampliaciones ni prórrogas. Estas últimas no necesariamente requieren la apertura de nuevos procesos con nuevos competidores.

La diferencia entre 2024 y 2025 se explica, en gran medida, por una contratación en particular, que representa más del 70% del total de las adjudicaciones de este año.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, autorizó el 6 de marzo una contratación integral por 78.267 millones de pesos a favor de la Suizo Argentina SA. Dicha licitación buscaba empresas que puedan distribuir y almacenar medicamentos y vacunas, entre otros productos sanitarios, que requieren cadena de frío.

La compulsa tuvo a la Suizo como la única compañía del sector farmacéutico que compitió por ese contrato. Esta condición ocurrió porque la compañía también funciona como operadora logística. Por esa razón, sus competidores fueron OCA, Correo Argentino y Andreani. Este último se quedó con una parte de la licitación dado que también resultó adjudicado aunque por un monto de 20.130 millones de pesos.

En tanto, la Gerencia de Precios Testigo de la Sindicatura General De La Nación (Sigen), un organismo de control, elaboró un informe técnico de precios testigo mediante orden de trabajo N°38/24, donde concluyó que “los servicios que se propicia contratar no resultan estandarizados ni de uso común, motivo por el cual se encuentran excluidos del Control de Precios Testigo”.

La segunda adjudicación más grande fue por 15.393 millones de pesos. Su acta fue firmada el 12 de marzo por el director director del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Ángel Elía. Tuvo como objetivo la “provisión de medicamentos varios”, tal cual se lee en Compr.Ar.

Las otras adjudicaciones a favor de Suizo Argentina SA se reparten en 33 contrataciones, que corrieron por cuenta de la Armada, la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal, del Estado Mayor General del Ejercito, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional “Dr Baldomero Sommer”.

La empresa investigada, Suizo Argentina SA, aparece en los audios filtrados a la prensa en los que se puede escuchar al ahora eyectado exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, admitir que existía en ese organismo un aceitado sistema de pago de retornos. En esos mismos audios Spagnuolo incrimina directamente a Karina Milei y a Lule Menem.

Suiza Argentina S.A. presta servicios de almacenamiento y logística de medicamentos y productos de salud, entre otros, y es una de las líderes del sector farmacéutico.

Fuente / Minuto Uno