Feriados agosto 2025: qué pasa el viernes 15

El Gobierno lo declaró día no laborable con fines turísticos, lo que deja en manos de cada empleador la decisión de otorgarlo o no como jornada libre. Con el arranque de agosto, muchos argentinos comienzan a revisar el calendario en busca de un posible descanso extendido. La atención, como suele ocurrir cada año, está puesta en la mitad del mes, donde habitualmente se ha intentado empalmar feriados para lograr fines de semana largos. Sin embargo, este 2025 las expectativas se verán frustradas para una buena parte de la población: el viernes 15 de agosto no será feriado nacional, por lo que no habrá un descanso obligatorio para todos los trabajadores. De acuerdo a lo establecido por el calendario oficial de feriados 2025, el Poder Ejecutivo resolvió declarar esa fecha como “día no laborable con fines turísticos”, una categoría contemplada por la Ley 27.399, que faculta al Gobierno a fijar hasta tres jornadas de este tipo al año con el objetivo de fomentar el turismo interno. A diferencia de los feriados nacionales —que deben cumplirse sin excepción en todo el territorio—, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador, tanto en el sector público como privado. Esto implica que muchos trabajadores deberán asistir con normalidad a sus lugares de trabajo, ya que no existe obligación legal de otorgar ese día como libre. Desde el Gobierno explicaron que este tipo de días busca “promover la actividad turística interna y favorecer el desarrollo socioeconómico de las regiones”, especialmente en destinos que no suelen recibir visitantes fuera de temporada alta. Sin embargo, su implementación es dispar, y solo algunos organismos estatales, empresas o convenios colectivos deciden adherir al descanso. Fuente: Minuto 1