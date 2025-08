Galán y el sueño de la diputación

By

El empresario libertario Javier Galán continúa su campaña mediática de cara a las elecciones legislativas donde pretende ser candidato a diputado provincial, o al menos es la intención del actual legislador Fernando Baigorrí que ya comprometió su apoyo para “reforzar el bloque en la Cámara”.

Pero no le resultará fácil a Galán competir bajo el sello libertario ya que fue desconocido por el presidente en Catamarca de La Libertad Avanza Federico Lencina (cercano a Karina Milei): “Si bien celebramos que haya personas que apoyen y adhieran a las ideas de la libertad de nuestro presidente. Es necesario aclarar que estas personas no son autoridades del partido ni afiliados del mismo”. Galán tampoco fue reconocido ni por el excandidato a gobernador José Jalil Colomé, ni por el diputado Adrián Brizuela, ni por el gerente de la ANSES local Pablo Agüero, quien luego del cierre de la sucursal de avenida Misiones del Corralón San Javier, propiedad de Galán, lo cruzó en duros términos:“El estúpido no puede manejar una sucursal y quiere manejar una provincia…???”, escribió en su cuenta de Facebook. “La verdad es que los juicios laborales por mal empleador lo superan… La verdad sale a la luz”, concluyó en declaraciones radiales.

Además, “Las Fuerzas del Cielo” catuchas cuestionan los métodos poco ortodoxos del empresario, que van desde exponer a personas de bajo recursos en sus videos promocionales de la ayuda que acerca, y hasta de abrir sus redes sociales a denuncias anónimas, permitiendo sin ningún filtro todo tipo de calumnias y agresiones.