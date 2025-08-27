Home Catamarca Hacemos Renacer Catamarca: caras nuevas y una propuesta que apuesta al interior
En un escenario electoral marcado por la polarización, surge una alternativa que busca romper con la dicotomía tradicional: la alianza “Hacemos Renacer Catamarca”, que reúne a los partidos nacionales Hacemos y Renacer Político y Social, junto a Compromiso y Participación Santamariana, Frente Unidos Huillapima, Somos Capayán y el Partido Demócrata Cristiano.
La lista de diputados nacionales está encabezada por Víctor Quinteros, abogado de formación radical y referente a nivel nacional del espacio de Facundo Manes. Quinteros se presenta por primera vez a la política con una clara visión provincial y un fuerte compromiso con los intereses de los catamarqueños. Lo acompaña Ana Reynoso, docente de Valle Viejo con larga trayectoria en la educación primaria y reconocida militante social y cristiana, también debutante en la política, con profundo conocimiento del interior provincial.
En diputados provinciales, la lista la encabeza Juan Nóblega, empresario peronista no kirchnerista respaldado por Juan Schiaretti. Lo secundan Laura Carrizo, joven dirigente de Coneta Capayán; Brian Rosales, docente de Saujíl, Pomán; Alicia Llopis, referente del Partido Demócrata con una sólida trayectoria social; Remigio Medina, defensor de los derechos de los jubilados desde Fuerte Quemado; Magdalena “Potty” de la Fuente, dirigente del sur capitalino con raíces en el histórico Ateneo del Parque; CPN Raúl Reyna, de Ancasti; y Ysabel Vázquez Hidalgo, docente de nivel secundario de Belén.
La lista se completa con emprendedores, profesionales, jóvenes y referentes de distintos ámbitos culturales, deportivos y sociales de Catamarca, que encontraron en este espacio la oportunidad de ofrecer a la ciudadanía una propuesta basada en solidaridad, paz y unidad.
“Nuestra propuesta no es ni de los de antes, ni de los de ahora, ni de los de siempre. Vamos para adelante con un proyecto de una Catamarca pujante, que abrace a nuestra gente y genere la esperanza y la fe necesarias para impulsar un cambio que ya comenzó”, aseguraron desde la alianza.