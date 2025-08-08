Impactante: hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta

Los agresores estaban alcoholizados y reaccionaron con violencia tras un altercado. Tres trabajadoras resultaron heridas y el caso ya es investigado por la Justicia.

Un violento episodio ocurrió en una cervecería del partido bonaerense de La Matanza, cuando dos hombres en evidente estado de ebriedad agredieron brutalmente a tres mozas con el objetivo de retirarse del local sin pagar la cuenta. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, está siendo investigado por la UFI N.º 12 del distrito.

Todo comenzó cuando los agresores llegaron al lugar mucho más tarde de lo acordado. “Con ellos tuvimos problemas desde la reserva. La tolerancia es hasta las 22.30, y aparecieron a las 12 de la noche”, explicó Daniela, recepcionista del local y una de las víctimas.

Los hombres habían asistido a ver el show del cantante Daniel Agostini, que se presentaba esa noche en la cervecería. Durante el recital, uno de ellos subió al escenario sin permiso. “Me acerqué a decirle que vuelva a su lugar y no me respondió, como si nadie le hubiese hablado”, relató Daniela, quien recibió golpes en la cara y la pierna, y terminó con lesiones visibles en el rostro y la rodilla.

🚨 EXPERTO EN KICKBOXING ATACA A DOS EMPLEADAS DE UN BAR

– Al parecer, el acusado pretendía irse sin pagar.

– Pasó en Rafael Castillo pic.twitter.com/iwgDIUnr6a — Vía Szeta (@mauroszeta) August 7, 2025

Tras el incidente con el escenario, el cliente fue retirado por personal del bar luego de que se negara a obedecer las indicaciones. “Se quedó enojado porque no le permitimos hacer lo que quería”, agregó la trabajadora.

Según su testimonio, cerca de las 2.20 de la madrugada del lunes, el agresor, acompañado por otro hombre y una mujer, intentó marcharse sin pagar. Ante el reclamo, reaccionó de forma violenta y atacó a las mozas, lo que derivó en una pelea en la que también intervino el personal del local.

El fiscal Matías Marando tomó intervención en el caso y ya se encuentra recolectando pruebas, incluyendo el video de las cámaras de seguridad que registraron la agresión, la cual duró menos de 20 segundos, pero dejó un saldo de tres empleadas heridas.

El principal agresor fue identificado por las trabajadoras como L. A., y en el video se lo ve vistiendo una gorra negra, campera verde, pantalón blanco y zapatillas blancas. Su acompañante, vestido con buzo rojo, también se retiró sin pagar, aunque aún no fue identificado por la Justicia.