Con la intención de atraer nuevos eventos a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la Municipalidad de la Capital participó recientemente de Meet Up Argentina 2025, el evento más importante de turismo de reuniones que se congregó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Con un saldo sumamente positivo, el municipio estuvo representado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico a través del Director de Turismo Gustavo Yurquina, quién acompañó al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, junto a otros municipios, agencias de viajes y prestadores turísticos.

Durante dos jornadas, junto a referentes del citado Ministerio, se mantuvieron reuniones con organizadores nacionales e internacionales de congresos, ferias y convenciones, incluyendo representantes de Colombia y México interesados en conocer el potencial de Catamarca como sede para futuros eventos, con proyecciones incluso hacia 2027. También, desde el Municipio, se participó en rondas de negocios y el contacto con autoridades y organismos como AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones), para avanzar en acciones de formación y promoción del destino como sede.

Por otra parte, se establecieron vínculos con provincias como Salta, Córdoba, Chaco, Corrientes, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires, intercambiando experiencias de gestión, información sobre centros de convenciones, planes de turismo de reuniones y novedades legislativas del sector.

A modo de balance, Yurquina señaló: “nuestra participación en Meet Up 2025 es un paso clave en la estrategia que venimos impulsando para posicionar a San Fernando del Valle de Catamarca como un destino competitivo en el turismo de reuniones. Este espacio nos permitió mostrar nuestra infraestructura, servicios y atractivos, pero sobre todo generar contactos directos con organizadores y operadores que buscan nuevas sedes para sus eventos. Lo que pudimos concretar en Meet Up se vincula con las acciones de fortalecimiento y articulación público-privada que venimos desarrollando, porque sabemos que este segmento es fundamental para romper la estacionalidad y potenciar el desarrollo económico local”.

Además, el funcionario remarcó que “con esta participación, San Fernando del Valle de Catamarca reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo de reuniones, un segmento que impulsa la inversión, el empleo y la proyección nacional e internacional de la ciudad.