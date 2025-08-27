Los precios de las entradas de Argentina-Venezuela

La AFA publicó los precios donde la popular cuesta $90.000 y las plateas arrancan en $158.000. La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro ante la selección de Venezuela en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ayer, el ente madre del fútbol argentino publicó los precios de las entradas para lo que será el encuentro ante la ´Vinotinto´. La venta al público general empezará hoy desde las 17 horas mientras que ayer inició para la venta exclusiva para American Express. Los precios empiezan desde los 29 mil pesos para la entrada popular para menores y llega hasta los 480 mil pesos para la platea San Martín y Belgrano media. La popular normal cuesta 90 mil pesos y la platea más barata, la Sivori y Centenario Alta, vale 158 mil pesos. El equipo de Lionel Scaloni ya se encuentra clasificado para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene e irá como el ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, algo que se definió en la última fecha ya que sus escoltas Brasil y Ecuador no pudieron alcanzarlo. Di María habló de las «ayudas»

La experimentada figura y delantero de Rosario Central, Ángel Di María, se refirió a los comentarios que aseguran que el ´Canalla´ recibe ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y afirmó que “siempre me meten en todos los quilombos”. Sin lugar a duda, la llegada del campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 revolucionó el fútbol albiceleste e impactó de gran manera en Rosario Central que, en seis fechas, está sexto con 10 puntos e invicto. A pesar de este buen rendimiento, en redes sociales se generó la suspicacia de una posible ayuda de la AFA a Rosario Central desde la llegada de Di María que, sobre esto, respondió: “Lo tomo como algo normal, porque a mí siempre me meten en todos los quilombos. Yo creo que los dos penales que tuvimos fueron claros. Y si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros y no en la posición en la que estamos. No le doy importancia a eso, cada uno puede opinar lo que quiera”.