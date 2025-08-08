La secretaria general de la Presidencia y el exmandatario acordaron competir juntos en las elecciones porteñas del 26 de octubre. El objetivo es reforzar el rumbo iniciado por Javier Milei y evitar el avance del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires.

Karina Milei y Mauricio Macri protagonizaron ayer un encuentro clave en la quinta presidencial de Olivos, donde sellaron la alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para competir juntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.

“Junto al presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir en la Ciudad”, anunció Karina Milei a través de sus redes sociales, confirmando el primer acuerdo formal entre ambas fuerzas.

Según trascendió, la reunión se realizó sin fotos, sin la presencia del presidente Javier Milei ni de Jorge Macri —jefe de Gobierno porteño y presidente del PRO Capital— y en un clima de estricta reserva. Incluso, colaboradores cercanos al expresidente desconocían el encuentro hasta que fue anunciado oficialmente.

El acuerdo representa un giro estratégico para el PRO, que viene de obtener un bajo desempeño en las últimas elecciones de mayo, cuando su candidata, Silvia Lospennato, quedó en tercer lugar y no logró imponerse en ninguna comuna. En ese contexto, el ascenso de Manuel Adorni, vocero presidencial y el más votado en los últimos comicios porteños, fortaleció la posición de La Libertad Avanza.

Un acuerdo político con proyección nacional

“Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el presidente Javier Milei en diciembre de 2023”, expresó Karina Milei. Además, resaltó que el acuerdo contempla un “compromiso innegociable” por parte de los legisladores para respaldar el plan económico del Gobierno y dar la “batalla cultural” hasta 2027.

La secretaria general remarcó que el nombre de la alianza será exclusivamente La Libertad Avanza, y sostuvo: “Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”.

En el mismo sentido, agradeció al PRO, a Mauricio Macri y a Cristian Ritondo, quien también participó de la jornada política con la inauguración de la campaña bonaerense en Villa Celina, donde posó en una foto junto a Javier Milei y otros referentes de ambas fuerzas.

El mensaje de Macri y los próximos pasos

Por su parte, Mauricio Macri también confirmó el acuerdo con una publicación en redes sociales: “Tuvimos una buena primera reunión con Karina Milei. El PRO cerró un acuerdo para acompañar el cambio que está en marcha en todo el país”.

Macri afirmó que esta alianza “responde al reclamo de muchos argentinos de unir fuerzas” y destacó que lo que está en juego “no es un partido ni un cargo, sino el futuro del país”. También dejó en claro que, aunque otros sectores del PRO no compartan esta estrategia, su decisión se basa en “una misión superior”.

“Formamos una alianza electoral que creemos correcta para el momento y las circunstancias”, concluyó.

Proyección hacia octubre

Aunque todavía no se definieron los nombres de las candidaturas en la Ciudad, el acuerdo entre el partido del Presidente y el PRO busca consolidar un frente común para enfrentar al kirchnerismo en su intento de recuperar terreno en un distrito históricamente esquivo.

El pacto, más allá de lo electoral, sienta las bases para futuras negociaciones en otras provincias, donde ambas fuerzas ya exploran posibles alianzas con el mismo objetivo: defender el rumbo libertario y evitar retrocesos políticos en el Congreso y en el poder territorial.