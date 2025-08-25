Tinogasta celebró el Día del Niño con una multitudinaria jornada en la Plaza 25 de Mayo

Tinogasta vivió una verdadera fiesta este sábado en la Plaza 25 de Mayo, frente al Museo del Sabor, donde más de 3.000 niños y niñas disfrutaron del gran festejo por el Día del Niño, organizado por el Municipio a través de las secretarías de Desarrollo Social; Educación y Juventudes; Deportes; Cultura; y Turismo.

La celebración, que se ha consolidado como una de las más importantes en la agenda social de la comunidad, contó con la presencia del secretario de Desarrollo y Hábitat Social, Juan Albarracín; el secretario de Gobierno, Sebastián Moreno; el secretario de Educación y Juventudes, Mauro Argañaraz; el secretario de Deportes, Hugo Nieto; y el secretario de Turismo, Martín Irazu, quienes acompañaron de cerca a las familias durante toda la jornada.

El evento incluyó una amplia propuesta de actividades: música, chocolatada, masitas, golosinas, juegos recreativos y un show infantil que hizo vibrar a los más pequeños, quienes vivieron una tarde inolvidable colmada de alegría. Además, los niños y niñas pudieron disfrutar de la experiencia del Cine a sala llena en el Microcine del Museo del Sabor, compartiendo películas y risas en familia.

En sus palabras, Albarracín destacó el valor de este encuentro comunitario: “Agradezco a todos los niños y papás que se acercaron a la plaza principal para hacer de este agasajo una hermosa tradición en nuestra comunidad. Este es un esfuerzo económico muy grande que hacemos desde el municipio para solventar este festejo, y quiero agradecer profundamente al intendente Ernesto Andrada y a todo el gabinete municipal por su dedicación y apoyo.”

El funcionario también subrayó la magnitud de la convocatoria: “Esperábamos quizás un poco menos de asistencia debido al clima de días anteriores, pero hoy nos acompañó, lo que refleja el compromiso de nuestra comunidad.”

Además, el Municipio llevó la celebración a todas las delegaciones de la jurisdicción, asegurando que cada niño y niña, desde Anillaco hasta Salado, pudiera vivir su propio festejo. “Es un gran logro que todos los niños del municipio hayan podido celebrar el Día del Niño,” concluyó Albarracín.

Con este tipo de actividades, el Municipio de Tinogasta continúa fortaleciendo el vínculo con la niñez y las familias, generando espacios de integración y recreación que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad.