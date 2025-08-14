Un docente fue imputado por grooming

La fiscal de Instrucción N°7, Secretaría Especializada en Ciberdelitos, Paola González Pinto, imputó e indagó a un docente por el delito de “grooming continuado” en calidad de autor. El hecho ocurrió en una escuela del departamento Ambato. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la directora de Nivel Secundario contra el docente, el director de área y el director de la escuela. Posteriormente, un familiar de la menor también radicó una denuncia. En el marco de la causa, la fiscalía dispuso medidas de resguardo, remitió oficios al Ministerio de Educación y ordenó el secuestro de dispositivos electrónicos, cuya visualización fue autorizada. Asimismo, se solicitó una evaluación a la menor para determinar si estaba en condiciones de declarar en Cámara Gesell. También se secuestraron actas escolares y se recibieron testimonios de miembros del establecimiento educativo. El análisis de las comunicaciones, junto con informes técnicos y otros elementos de prueba, permitió establecer que el docente mantuvo contacto con la menor a través de una aplicación de mensajería instantánea, enviándole mensajes y material de contenido sexual. El docente fue citado a indagatoria , se presentó acompañado de su abogado particular y se abstuvo en su declaración de imputado. La documentación y actuaciones vinculadas a la denuncia contra el director de área y el director de la escuela fueron remitidas a la Fiscalía de Instrucción N°6 para investigar la posible responsabilidad de los superiores.