Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina: “Lo más afectado son sus pulmones”

La mamá de Laia y Aimé dio más información sobre cómo se encuentra su ex pareja tras la cirugía.

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el terrible accidente que sufrió con su moto. Desde ese momento, la gente está atenta a lo que ocurre y siguiendo cada parte médico que se publica.

En las últimas horas, Daniela Celis usó sus redes sociales para actualizar la información sobre el estado de salud del papá de sus hijas Laia y Aimé.

“Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado. Sin drogas para la presión”, detalló en una historia de Instagram.

Y, agregó: “El órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejore”.

La influencer también se refirió a la operación a la que Medina fue sometido el viernes pasado. “La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva”, aseguró.

“Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, concluyó.

Qué se sabe?

El estado de salud de Thiago Medina es algo que mantiene a todos expectantes, ya que sigue internado y luchando por su vida. Este domingo, después de 48 horas sin información sobre su situación, la prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reveló cómo se encuentra el joven.

En el comunicado informaron que el ex Gran Hermano permanece “estable”. Su familia y amigos se mantienen positivos y creen que pronto podrá estar en su casa junto a sus hijas, aunque son conscientes que la recuperación no será fácil.

El último parte médico que se dio a conocer fue el pasado viernes, donde comunicaban que Thiago seguía en la unidad de terapia intensiva y que no requería el suministro de inotrópicos. Los médicos destacaron que el joven mantenía buenos parámetros respiratorios y que se encontraba bajo un pronóstico reservado, a la espera de evolución.