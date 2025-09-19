El ex GH Thiago Medina no presentó fiebre y pudieron operarlo

El joven sigue internado en terapia intensiva. La decisión fue tomada por el equipo médico tras evaluar su estado clínico durante la noche.

En un nuevo parte médico que se conoció este viernes por la mañana, aseguraron que lograron avanzar a la siguiente etapa gracias a que no levantó temperatura.

“El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente”, deslizaron.

En otro fragmento del comunicado señalaron que el objetivo es “reparar la parrilla costal”, dañada por el fuerte golpe que sufrió al chocar con su moto el viernes pasado.

Al tener casi todas las costillas fracturadas, varios órganos se vieron comprometidos y tuvieron que extirparle el bazo. El próximo parte se emitirá a las 18. Mientras tanto, sus familiares y seguidores reforzaron las cadenas de oración.