El ejército israelí pidió a la población evacuar ante una inminente ofensiva mayor. El personal médico denuncia que no pueden salir sin poner en riesgo vidas.

Al menos 15 gazatíes murieron este martes en toda la Franja de Gaza en medio de la ofensiva militar israelí para tomar la capital del enclave, según un recuento de víctimas realizado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes.

El Ejército israelí declaró toda la ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa”, tras ordenar este martes la evacuación de la urbe, en la que viven alrededor de un millón de personas.

El ejército afirma controlar el 40% de esta ciudad y en el mapa difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, la capital gazatí aparece marcada completamente en rojo y clasificada como zona de combate, lo que implica que los civiles no estarían a salvo del fuego.

El ejército israelí anunció también que actuará con “mayor contundencia” en ciudad de Gaza y reiteró la orden de evacuación.

“A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (…), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamas y actuarán en con mayor contundencia”, escribió en redes el vocero en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraeeen.

“Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid”, añadió el militar.

El director del hospital Shifa de la ciudad de Gaza, Mohammad Abu Salmia, aseguró que, pese al anuncio de evacuación completa de la capital del enclave palestino, el equipo médico del centro no tiene intención de abandonar la ciudad ni de evacuar a los pacientes.

“Nos quedaremos con los pacientes”, afirmó en un intercambio de mensajes con la agencia de noticias EFE el responsable del mayor hospital de la capital gazatí (con 402 camas).

Según Abu Salmia, su hospital y el resto de los centros médicos de la ciudad de Gaza ya están completamente llenos, pero la situación es también crítica en el sur de la Franja, donde “no hay sitio para recibir a ningún paciente”.

“La situación ahora es extremadamente peligrosa en los hospitales de (ciudad de) Gaza” tras la orden de evacuación, dijo el director médico, que indicó que todos los de la urbe están llenos con una ocupación del 300% y “no se puede mover a los pacientes a ningún sitio de Gaza, tampoco al sur”.

“Todos los hospitales en el sur de Gaza, los públicos y los de campaña están ocupados por pacientes, por heridos, y no hay sitio para llevar a ningún paciente en el sur de Gaza, así que la situación es muy, muy, muy difícil”, dijo.

Abu Salmia detalló que las unidades de cuidados intensivos de los centros de la capital gazatí están saturadas. “Hay más de 50 pacientes con ventilación mecánica y oxígeno, y cuidados especiales; más de 80 bebés en incubadoras; y 350 pacientes en diálisis. No podemos atenderlos en ningún lugar de Gaza, ni en el sur”, subrayó.

“Nos quedaremos con los pacientes, con los heridos, en el hospital, pero nuestras experiencias con la ocupación (israelí) han sido terribles, por lo que pedimos una protección internacional urgente para los hospitales, para el personal medico, y un corredor seguro para traer a los heridos al hospital”, afirmó.

Ahora, añadió, los gazatíes de la capital sufren “hambruna, enfermedad, heridas”, y están “mental y físicamente exhaustos”

El Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una “llamada urgente” a la comunidad internacional para garantizar la “protección inmediata” de los hospitales y equipos médicos en la capital del enclave, tras la evacuación completa de la urbe ordenada por Israel.

El movimiento islamista Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desató la guerra, afirmó que la amenaza de Israel equivalía a un “acto explícito de desplazamiento forzoso” de los residentes de la ciudad.

“Se está llevando a cabo bajo el peso de los bombardeos, las masacres, el hambre y las amenazas de muerte, lo que constituye un desafío flagrante y sin precedentes a las leyes y convenciones internacionales”, dijo el grupo terrorista palestino.