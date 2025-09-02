OSEP lanza la receta digital en Catamarca: más seguridad y agilidad para los afiliados

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Catamarca puso en marcha oficialmente la receta digital para la compra de medicamentos, una medida que busca modernizar y agilizar el sistema de salud, garantizando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en la atención. El anuncio fue realizado por el gobernador Raúl Jalil junto al director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la ministra de Salud, Johana Carrizo; la diputada provincial Claudia Palladino, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot. Esta nueva modalidad convivirá con la receta tradicional hasta diciembre, cuando se implemente como única opción válida. “La idea es que cada afiliado tenga la receta en su celular. Más del 80% ya cuenta con la app, y podrán acceder a la prescripción desde cualquier farmacia de Catamarca, y también en Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, siempre que trabajen con la Cámara de Farmacia”, explicó Marchetti. El sistema utiliza un número de verificación, similar a un “token”, que asegura que la farmacia no pueda entregar medicamentos sin el consentimiento del afiliado. “Entre la app y la receta digital hemos dado dos pasos trascendentales para fomentar la autogestión, la sistematización y la transparencia. Es un avance que mejora los controles sin burocratizar los procesos y permite tomar decisiones basadas en datos confiables”, destacó el director de la Obra Social de los Empleados Públicos. Cómo funciona la receta digital Al momento de ser atendidos, los afiliados deberán solicitar a su prestador un link de seguridad, que servirá para garantizar la legitimidad de la receta. Para retirar los medicamentos, deberán presentar este link en la farmacia junto con su DNI o credencial digital de OSEP. Con esta información, la farmacia podrá visualizar la prescripción y entregar la medicación correspondiente. Por ahora, la receta digital aplicará únicamente a la compra de medicamentos. Para otros procedimientos, estudios o prácticas de salud, se seguirá utilizando la documentación en soporte físico. Modernización de servicios Esta implementación se suma a otras mejoras de OSEP, como la actualización de la app OSEP Móvil Catamarca, que permite el uso de credenciales y tokens sin conexión a internet; la integración de Mercado Pago para abonar órdenes y autorizaciones; y el lanzamiento del Portal de Trámites, que facilita la autogestión de derivaciones de manera online. Con estas medidas, OSEP refuerza su compromiso con la transparencia y la eficiencia, ofreciendo a los afiliados herramientas modernas para simplificar sus trámites y garantizar un acceso más seguro a los medicamentos.