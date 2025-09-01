Por primera vez en la historia la UNCA será sede del Congreso Argentino de Producción Animal

Los días 3, 4 y 5 de septiembre la UNCA será sede del Congreso Argentino de Producción Animal, evento que es organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias, la Asociación Argentina de Producción Animal –AAPA-, el INTA y el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos. El acto inaugural se realizará este miércoles 3 a las 9 hs. en el Aula Magna, con la conferencia plenaria “Una mirada hacia el futuro del sector ganadero argentino” a cargo de Ing. Zoot., Dr. Mauricio Álvarez. Después de 18 años, AAPA vuelve a la región NOA, bajo el lema “Innovación y sostenibilidad, desafíos en la producción animal”. Es la primera vez en la historia que una edición de este importante evento se realiza en la provincia de Catamarca, y contará con la participación de destacados disertantes nacionales e internacionales (Brasil; México; Uruguay; Estados Unidos; España, entre otros) Este Congreso será un espacio propicio para intercambiar conocimientos, experiencias, reflexionar y debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la producción animal a futuro. Además, en esta edición el congreso se enfocará en la innovación y la sostenibilidad en el ámbito de la producción animal, abordando los desafíos que se enfrentan en su dinámico entorno. En ese marco, está previsto que expertos de diversas disciplinas compartan sus investigaciones y experiencias sobre prácticas sostenibles, nuevas tecnologías y estrategias para adaptarse a las condiciones climáticas, considerando las necesidades relacionadas con los modelos de producción y consumo, y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias manifestaron que este evento “será una plataforma esencial para fomentar el intercambio de ideas y la colaboración entre profesionales, con el objetivo de promover a través de sinergias, una producción animal más eficiente y resiliente”.