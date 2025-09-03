San Martín se quedó con el clásico y Los Sureños goleó a Ateneo 

La 2da fecha del Torneo de Futsal Femenino “Stella Nieva” de la Liga Chacarera de Fútbol tuvo lugar en cancha de San Martín de El Bañado. En la noche del martes, las chicas de Los Sureños lograron su primer triunfo en el certamen y fue por 13-1 ante Ateneo Mariano Moreno que hizo su debut en el certamen. Luego, San Martín le ganó el clásico a Obreros de San Isidro por 4 a 3. Quedó libre el equipo de UNCa. Está previsto que este sábado y de septiembre se juegue la tercera fecha del certamen. En cancha de Ateneo, desde las 22:00hs, las chicas del “Celeste” jugarán con Obreros de San Isidro, en tanto que en cancha de San Martín, con el mismo horario, las “Santas” jugarán con UNCa, quedando libres las chicas de Los Sureños. • Resultados: Los Sureños 13-1 Ateneo Mariano Moreno San Martín 4-3 Obreros de San Isidro • Próxima Fecha: Sábado 6/9 Cancha Ateneo: 22:00 hs | Obreros de San Isidro vs Ateneo Mariano Moreno Cancha San Martín: 22:00 hs | San Martín vs UNCa Libre: Los Sureños.