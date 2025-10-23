Apareció Luordes: la Policía logró ubicarla y mediante una videollamada contó cómo está

Lourdes Fernández mantiene en vilo a sus familiares, con quienes no habla desde hace 19 días. La Policía confirmó que en la tarde del jueves pudo localizarla en su casa, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Minutos después de que se confirmara su paradero, TN Central accedió a la videollamada entre la integrante de Bandana e integrantes de la fuerza de la Ciudad en la que contó cómo se encuentra. Dichas imágenes la muestran afectada y con dificultades para hablar.

Al aire de TN, el periodista Ignacio González Prieto explicó cuáles son los pasos a seguir: “Se le hará una evaluación como corresponde por protocolo con psicólogos y psiquiatras especializados que van a poder detectar si hay secuelas psicológicas, una situación de estrés, un trauma, si hubo algún consumo de algún fármaco, si hubo consumo de una droga de otra característica”.

“Por otro lado, le harían una revisión médico legista, para tratar de comprobar si ella tiene lesiones que son compatibles con la violencia de género. Lesiones de larga data, de media data o de corta data. Hay algunas lesiones que hablan concretamente de maniobras de violencia de género. Por ejemplo: puede haber algún estrangulamiento del tipo manual, puede haber estrangulamiento a lazo, puede haber golpes de ataque dirigidos a la cara, al orbital, a la mejilla, al cuello. Golpes en la cabeza, puede haber agarrones en los brazos, marcas en las piernas”, indicó el periodista.

El posteo con el que Lourdes de Bandana denunció todo lo que padecía al lado de su novio

La cantante se había retratado con la cara llena de moretones y un listado de todo lo que padecía al lado de Leandro García, que este jueves fue sorprendido por efectivos policiales que buscaban a la cantante de Bandana, aunque sin éxito.

“Si pasa denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”, escribió, y sumó que a los vecinos que la escuchaban gritar él les decía que era porque sufría ataques de pánico.