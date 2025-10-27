Boca festejó ante Barracas Central y se metió en zona de Libertadores

-

El delantero santiagueño entró en el segundo tiempo y fue fundamental para la remontada del Xeneize, que se impuso por 3-1 como visitante para sumar tres puntos de oro.

¡¡GOLAZO DE BARRACAS!! LOCURA TOTAL DE INSÚA PARA MARCAR EL 1-0 DEL GUAPO ANTE BOCA.

¡ASÍ LO EMPATABA BOCA POR UN FACTOR CLAVE! El Chango Zeballos ingresó y fue DETERMINANTE: Miton Giménez se la llevó y marcó el 1-1 ante Barracas.

¡DOBLETE DE MILTON Y BOCA LO DA VUELTA! Gran centro de Barinaga y cabezazo letal de Giménez para el 2-1 ante Barracas.