Condenaron a un hombre que fracturó a una mujer para robarle

El Juez de Control de Garantías de 4ta Nominación homologó el acuerdo al que arribaron las partes y resolvió condenar a un hombre a la pena de 6 años de prisión declarándolo, además, reincidente por primera vez al declararlo culpable de robo agravado por el resultado de lesiones graves.

El hecho ocurrió el 27 de mayo pasado en las intersecciones de Teodulfo Barrionuevo y Marcos Figueroa de la Ciudad Capital cuando Braian Barros mediante el uso de la fuerza desapoderó a una mujer de su cartera conteniendo elementos de valor y dinero efectivo. El arrebato provocó que la víctima cayera violentamente al suelo provocándole diversas lesiones, entre ellas la fractura de uno de sus brazos y pérdida de una pieza dentaria.