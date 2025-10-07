El peor final en Entre Ríos: hallaron a Daiana Mendieta sin vida en un aljibe

El cuerpo de la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado, estaba oculto adentro de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Hay un hombre de 55 años detenido por el hecho.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo de Daiana Magalí Mendieta se produjo esta mañana en medio de los intensos rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

La joven, de 22 años, estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre, día en que salió de su casa en el auto familiar, que luego fue encontrado abandonado y con las llaves puestas.

Hay una persona detenida por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.

Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar detalles. Se presume que hubo una comunicación de Daiana con alguno de los integrantes del grupo familiar, pero aún resta conocer el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.

De acuerdo a la Policía, la ciudad cuenta con una importante cantidad de dispositivos de filmación en la vía pública y, además, los vecinos y comerciantes colaboraron de manera ejemplar al entregar las grabaciones de sus domicilios particulares.

Con esta información, se pudo establecer el recorrido del auto de Daiana desde el momento en que salió de su casa.

El allanamiento del domingo 5 de octubre, que finalizó con la detención de un hombre de 55 años por “Resistencia a la autoridad”, permitió secuestrar tres celulares y una camioneta Toyota Hilux.

Se trata de los dispositivos del detenido, su pareja y el hijo de ambos, los tres ocupantes de la casa.