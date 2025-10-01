Juan Eduardo Nóblega: “El trabajo es la base del desarrollo y la esperanza de Catamarca”

Home Catamarca Juan Eduardo Nóblega: “El trabajo es la base del desarrollo y la...
El candidato a diputado provincial por la lista 503 Hacemos Renacer Catamarca, Juan Eduardo Nóblega, expresó con firmeza los ejes de su compromiso político, enraizados en la historia y en la identidad de la provincia.
“Nací frente al Monumento a Felipe Varela, y ese hecho marcó mi camino político. Desde muy joven comprendí la importancia del federalismo y de la lucha por la dignidad y la igualdad.
Soy hijo de Eduardo Nóblega, profesional odontólogo, emprendedor y hombre de familia. Mi vida siempre estuvo entrelazada con la de muchos catamarqueños”, señaló.
Convencido de que Catamarca necesita un cambio profundo en su matriz productiva, Nóblega afirmó:
“Quiero ser legislador para legislar a favor del trabajo, porque el trabajo es la base del desarrollo. Desde mi experiencia como emprendedor, les digo a los jóvenes que con conocimiento, industria, producción y esfuerzo podemos generar oportunidades para que construyan su futuro aquí, en su propia tierra. Juntos podemos abrir un nuevo capítulo de crecimiento y esperanza para Catamarca.”
Desde Hacemos Renacer Catamarca, Nóblega reivindica un proyecto político que se referencia en el federalismo de Juan Schiaretti, con la mirada puesta en una provincia que se levante sobre la base del esfuerzo, la producción y la dignidad del trabajo.
Actividad proselitista en Valle Chico y la Peatonal
En el marco de la campaña rumbo a octubre, los principales candidatos de la lista 503 realizaron hoy una caminata por los barrios de Valle Chico y la Peatonal Rivadavia donde dialogaron con vecinos, compartieron propuestas y presentaron el voto que los representará en las elecciones. La jornada tuvo un fuerte tono de cercanía y contacto directo, ratificando el compromiso de construir una Catamarca distinta, con más oportunidades y un Estado presente.