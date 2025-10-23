Home Catamarca Juan Nóblega apuntó duro contra el Kirchnerismo y LLA
A pocos dias de las elecciones legislativas, el candidato a diputado provincial por el frente Hacemos Renacer Catamarca, Juan Nóblega, redobló su apuesta electoral.
Noblega se posiciona como la “cara local” del modelo que impulsa Schiaretti a nivel nacional y disparó con una fuerte crítica a los dos grandes modelos que dominan la política argentina.
Advirtió que “entre los dos modelos agotados”, en alusión al kirchnerismo y la Libertad Avanza, “va a emerger una nueva alternativa federal, de trabajo y de gestión”. Porque “no ir a votar favorece a los extremos, necesitamos otra opción para Argentina”, remarcó en publicación en redes sociales.
Nóblega afirmó que la provincia requiere “las mejores políticas de Juan Schiaretti” para poder acercar al interior, fortalecer la producción local, generar empleo juvenil y descentralizar como pilar de su propuesta.