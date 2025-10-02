La fiesta de la Liga de Barrios coronó a los Campeones

El pasado domingo en el predio de Nino Club, se vivió otra fiesta del fútbol amateur, con las finales de la Liga de Barrios de Catamarca, que coronó a grandes campeones en distintas zonas.
Los mayores laureles en la coronación de la “Libertadores” se la llevaron los elencos de Leverkusen Fc y los muchachos de Choya Viejo que se impusieron ambos por penales. En la primera definición de la tarde, Choya Viejo FC se impuso por penales 4-2 ante Tabacalero FC, luego de igualar en el tiempo reglamentario 1 a 1.
Luego, Leverkusen y Manchester jugaron el último partido de la jornada que no tuvo muchas emociones porque ninguno arriesgó demasiado y la Copa se definió nuevamente desde el punto del penal, donde terminó festejando el “Lever”.
Por su parte también, otro de los platos fuertes de la tarde dominguera fue la final de la denominada Sudamericana, donde la banda del Altos de Choya se coronó campeón tras derrotar al elenco de la Roma también en penales, luego de un partido caliente.
Todos los Campeones!
LIBERTADORES ✅
Leverkusen ✨
LIBERTADORES ✅
Choya Viejo fc ✨
SUDAMERICANA ✅
La Banda Altos de Choya ✨
COPA DE PLATA ✅
Aguilones fc ✨
COPA DE BRONCE ✅
Tamo Activo fc ✨
COPA ESTÍMULO 2 ✅
La Pichoneta fc ✨
COPA ESTÍMULO 1 ✅
Deportivo Pakito ✨
COPA FULBO DE BARRIO ✅
Catamarca United