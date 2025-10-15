Liga Interprofesional: Se jugó la última fecha de la fase regular en Única y Supermaxi

El pasado lunes tuvo continuidad la fecha 13 y ultima de la Liga Interprofesional (ADCPUC) en las categorías Única y Supermaxi, donde quedó concluida la fase regular de cara al petit torneo.
De esta manera con los resultados ya confirmados, desde la institución que nuclea a los profesionales y afines de Catamarca, informaron que mañana jueves en reunión de comisión, luego del análisis correspondiente, estarán definidos los clasificados a las diferentes rondas.
En categoría Única, Estudiantes derrotó en un atractivo cotejo a su par de Fusión por 4 a 2; Abogados le ganó de manera contundente a los muchachos de Judiciales por 2 a 0 y para completar la fecha Médicos y Odontólogos igualaron 3 a 3 en un verdadero partidazo.
En Supermaxi, en cancha de Coronel Daza, Médicos y Arquitectos igualaron 1 a 1 en el primer turno, mientras que a segunda hora también hubo igualdad (1 a 1) entre Abogados y Adefca.
Así también en el predio de Contadores, los locales Numéricos derrotaron por 3 a 0 a los muchachos de UTA. Mientras que, en cancha de Odontólogos, el local y Abogados Z igualaron 1 a 1.
Por último en cancha del Casino, Contadores tomó parte de Agrimensores y lo derrotó por 3 a 1.