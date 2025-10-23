Lourdes, la ex Bandana, sigue desaparecida en medio de denuncias por violencia de género

Su exnovio, Leandro García Gómez, negó estar manejando las redes sociales de su expareja y esta tarde escapó corriendo de los periodistas que lo esperaban afuera de su departamento.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, rompió el silencio tras las acusaciones por violencia de género.

Al salir del edificio donde vive, el hombre habló brevemente con los medios mientras se escapaba de los periodistas que lo esperaban en la puerta.

“¿A mí me denunciaron?“, dijo sorprendido. Acto seguido, huyó al trote. Según contó la cronista de TN Julieta Vismara, García Gómez compró un chupetín en un kiosco, dio la vuelta manzana, y volvió a entrar al edificio.

El empresario también negó estar manejando el celular de la ex Bandana, después de que se dijera que desde ese móvil estaban bloqueando a las personas que le escribían a Lourdes.

Cuando le preguntaron qué tenía para decir, García Gómez dijo: “Que vuelva Cristina ya. El gobierno da para más, muchachos. Están distrayendo toda la mañana con las noticias para que, para no hablar de cómo está la situación del país. A vos te lo digo, Milei. Milei, goberná que la gente no llega a fin de mes”.

El posteo con el que Lourdes de Bandana denunció todo lo que padecía al lado de su novio

Lourdes Fernández está en boca de todo el país por la denuncia que hizo su mamá, quien expuso no saber nada de ella desde el 4 de octubre. Si bien ya se reportó en las redes sociales aclarando que sufre una gripe muy fuerte, el video sembró muchas dudas y varios fanáticos recordaron aquel posteo con el que denunció a su pareja por violencia de género.

La cantante se había retratado con la cara llena de moretones y un listado de todo lo que padecía al lado de Leandro García, que este jueves fue sorprendido por efectivos policiales que buscaban a la cantante de Bandana, aunque sin éxito.

“Si pasa denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuday sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas.El amor no duele”, escribió, y sumó que a los vecinos que la escuchaban gritar él les decía que era porque sufría ataques de pánico.