Catamarca se prepara este miércoles, para la Prueba Aprender 2025

Este miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo en todo el país la Prueba Aprender 2025, dispositivo nacional de evaluación destinado a relevar información sobre los aprendizajes de los estudiantes en áreas prioritarias de la educación obligatoria.

En Catamarca participarán 7.006 estudiantes de 369 escuelas primarias, acompañados por 559 docentes aplicadores y un total de 960 agentes entre coordinadores, veedores y aplicadores.

La evaluación está dirigida a estudiantes que cursan el 6° grado del nivel primario y busca conocer el grado de dominio que alcanzaron en lengua y matemática, así como también recabar información sobre factores sociodemográficos y las condiciones en que se enseña y se aprende.

En el área de matemática, la prueba se centra en la resolución de problemas como capacidad cognitiva general. Los estudiantes deberán reconocer y relacionar información, determinar la pertinencia de los datos, utilizar y transferir procedimientos, y justificar sus respuestas argumentando sus acciones.

Mientras que, en el área de lengua, se evalúa la comprensión lectora a partir de textos breves de distintos géneros —cuentos, biografías, artículos periodísticos y expositivos—, midiendo tres capacidades principales: extraer información explícita, interpretar significados e inferencias, y reflexionar sobre el contenido y la forma de los textos.