Catamarca se prepara este miércoles, para la Prueba Aprender 2025

Este miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo en todo el país la Prueba Aprender 2025, dispositivo nacional de evaluación destinado a relevar información sobre los aprendizajes de los estudiantes en áreas prioritarias de la educación obligatoria.
En Catamarca participarán 7.006 estudiantes de 369 escuelas primarias, acompañados por 559 docentes aplicadores y un total de 960 agentes entre coordinadores, veedores y aplicadores.
La evaluación está dirigida a estudiantes que cursan el 6° grado del nivel primario y busca conocer el grado de dominio que alcanzaron en lengua y matemática, así como también recabar información sobre factores sociodemográficos y las condiciones en que se enseña y se aprende.
En el área de matemática, la prueba se centra en la resolución de problemas como capacidad cognitiva general. Los estudiantes deberán reconocer y relacionar información, determinar la pertinencia de los datos, utilizar y transferir procedimientos, y justificar sus respuestas argumentando sus acciones.
Mientras que, en el área de lengua, se evalúa la comprensión lectora a partir de textos breves de distintos géneros —cuentos, biografías, artículos periodísticos y expositivos—, midiendo tres capacidades principales: extraer información explícita, interpretar significados e inferencias, y reflexionar sobre el contenido y la forma de los textos.
En esta edición, se incorporan nuevos materiales curriculares, como textos más breves e infografías, con el fin de favorecer una mejor participación de los estudiantes.
Asimismo, desde el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, se implementan instancias de capacitación virtual para veedores y aplicadores, mediante el entorno de aprendizaje de Educar:
• Veedores: modalidad virtual asincrónica en https://formacion.conectarigualdad.edu.ar/cursos/1338￼, disponible hasta el 10 de noviembre.
• Aplicadores: modalidad virtual asincrónica en https://formacion.conectarigualdad.edu.ar/cursos/1337￼.
Además, como parte del proceso de sensibilización, se encuentra disponible el Simulador Aprender, una herramienta digital donde los estudiantes podrán interactuar con modelos de pruebas liberadas de lengua y matemática. Los docentes y equipos institucionales accederán allí a información detallada para fortalecer las estrategias pedagógicas y de acompañamiento.
Quienes deseen conocer más sobre este novedoso simulador, podrán ingresar a: https://evaluacionformativa-escuelaprimaria.educacion.gob.ar/administracion/ingresar￼
Por último, se informa que, de acuerdo con el cronograma establecido por la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, los resultados de la Prueba Aprender 2025 estarán disponibles entre abril y mayo de 2026.