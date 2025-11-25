Catamarca tuvo un gran finde turístico con el 75% de ocupación hotelera

Con un promedio provincial del 75% de ocupación hotelera, Catamarca tuvo un fin de semana extra largo con importante movimiento turístico, ubicándose como el mejor fin de semana turístico del año a nivel provincial, sin contar la temporada alta de julio, que tiene a la Fiesta del Poncho como principal atractor.

En total, entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, 15.320 visitantes se movilizaron por la provincia, con turistas que tuvieron una estadía promedio de 3 noches en Catamarca lo que permitió alcanzar un promedio provincial de ocupación hotelera del 75%, con localidades del Oeste, Puna y de la región Centro como los destinos más elegidos.

De ese promedio se desprende que la capital provincial alcanzó un 70% de ocupación de sus plazas hoteleras, en tanto que Paclín tuvo ocupación plena (100%), un 90% en Fiambalá, un 87% de ocupación en Antofagasta de la Sierra, un 85% en El Rodeo, un 80% en Las Juntas, un 80% en Pomán y un 71% en Tinogasta.

La presencia de turistas durante este último fin de semana de noviembre dejó un importante saldo en materia económica. Según la información relevada por al Dirección de Calidad Turística dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, el impacto económico fue de $2.723 millones, lo que contempla los gastos que el turista promedio realiza en toda la cadena de valor asociada al turismo, desde alojamiento, gastronomía, transporte hasta servicios turísticos, comercios, etc.

“Esperábamos que este fin de semana fuera bueno, pero superó nuestras expectativas y terminó convirtiéndose en el mejor fin de semana largo del año para Catamarca, algo que también se replicó a nivel país. Los municipios y los prestadores de servicios turísticos se prepararon con muchas actividades para recibir a los visitantes y brindarles propuestas en cada destino”, destacó la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, quien además anticipó los preparativos para el próximo fin de semana largo: “Ahora miramos con expectativas el último fin de semana largo del año que, en Catamarca, coincide con la Fiesta de la Virgen del Valle que, sabemos, convoca a un importante cantidad de fieles y para el que ya nos estamos preparando”.