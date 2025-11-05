Secuestran hojas de coca en el Puesto Caminero de Capayán

Mientras numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de “Nueva Coneta”, revisaron un automóvil Ford Fiesta, de color azul, conducido por un hombre de 31 años de edad, en compañía de dos jóvenes de 25 y 26 años.

Al inspeccionar el rodado, los policías observaron que estas personas transportaban dos bolsas de plástico y un neumático que en su interior contenía paquetes envueltos en papel de diario, por lo que solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas.