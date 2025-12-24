“A partir de diciembre estamos entrando en rojo”: Villarruel advirtió por los fondos del Senado

Tras inaugurar un oratorio en la Cámara alta, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, advirtió sobre el ajuste en el Presupuesto 2026 y marcó diferencias con los recursos asignados a Diputados, a días de la votación clave.

Tras la inauguración de un oratorio en el Senado la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un dardo contra el Ejecutivo por los fondos destinados a la Cámara alta en el Presupuesto 2026.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo y eso que nos hemos administrado austeramente”, declaró ante Infobae a la salida de la celebración.

En ese sentido, destacó que “no pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos”, sobre todo cuando la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, mano derecha de Karina Milei, sí tiene mejoras.

Las autoridades del Senado se quejan porque no hay incrementos en la categoría de “bienes de uso” (pasajes, automóviles, mobiliario) ni para “bienes de consumo” (agua, luz, etc) y para la Cámara de Diputados sí. “Supongo que se les debe haber pasado”, respondió ante Infobae.

La sugestiva declaración de Villarruel tiene lugar tres días antes de que el Senado se reúna para sancionar el Presupuesto 2026 tal como vino de Diputados.

Más allá de transmitir el reclamo, señaló que la solución de este problema está a cargo de “Patricia Bullrich y el bloque de La Libertad Avanza”. La ex ministra de Seguridad es quien está capitaneando las negociaciones en la Cámara alta para conseguir la sanción del texto.

Lo cierto es que cualquier modificación que se haga al Presupuesto en el Senado obliga al proyecto a demorar su sanción porque el texto debe volver a la cámara de origen (Diputados) para que ahí se validen los retoques.

Bullrich ya dijo que el proyecto se va a votar “tal como vino de Diputados” y que tanto para recuperar parte del Capítulo XI que se cayó, como otros retoques se buscarían “otros instrumentos”. Lo mismo dijo Milei: que va a “acomodar partidas” tras la sanción. En ese sentido, en el Senado esperan que el problema se resuelva de esa manera.

Los cruces por cuestiones presupuestarias entre la Casa Rosada que comanda Javier Milei y el Senado a cargo de su vice no son nuevos. Tanto Milei como la actual jefa de bancada Bullrich fueron los más duros cuando los senadores se auto-subieron las dietas en una votación en el recinto que generó una disparidad de sueldos entre senadores y diputados. En ese entonces apuntaron directo contra Villarruel por no haberlo evitado.