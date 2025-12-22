Catamarqueño héroe: policía le salvó la vida a una nena de 2 años

Una buena noticia es la que nos da el agente de policía Gustavo Vergara, de la comisaría de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, que esta madrugada actuó de emergencia aplicando la maniobra de Heimlich a una menor que había sufrido una broncoaspiración en su hogar. La niña fue trasladada al hospital y se encuentra fuera de peligro.

El hecho tuvo lugar alrededor de la 1:40, mientras personal de la Seccional Santa Rosa realizaba recorridos preventivos por la jurisdicción.

El episodio ocurrió en la calle José Espeche S/N°, en inmediaciones del barrio 26 de Febrero, cuando los efectivos advirtieron que una mujer solicitaba auxilio de manera desesperada. Al acercarse, la persona manifestó que su hija, de apenas dos años de vida, se encontraba con serias dificultades para respirar, presuntamente a raíz de una broncoaspiración.

Ante la urgencia de la situación y el evidente riesgo para la vida de la menor, el agente de Policía Gustavo Vergara actuó de inmediato. Tomó a la niña en brazos y le practicó la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias en casos de atragantamiento.

Tras aplicar la maniobra durante algunos segundos, el agente logró que la pequeña expulsara el objeto que obstruía su respiración, permitiendo que recuperara la estabilidad y comenzara a respirar con normalidad. La rápida reacción evitó que el cuadro se agravara y permitió estabilizar a la menor en el lugar.

Una vez controlada la situación inicial, los efectivos policiales procedieron a trasladar de manera urgente a la niña, junto a su madre y su tía, en la unidad móvil policial hasta el Hospital de Villa Dolores, el centro de salud más cercano. Allí, la menor fue recibida por profesionales médicos, quienes realizaron las evaluaciones correspondientes y brindaron la atención necesaria.

Desde el hospital informaron posteriormente, que la niña se encontraba fuera de peligro.