El cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima proximidad a la Tierra este viernes

Durante su aproximación más cercana, el cometa estará una distancia de la Tierra de aproximadamente 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia promedio entre la Tierra y el Sol; y ofrecerá a los astrónomos una oportunidad única para estudiar su composición y origen.

El cometa interestelar 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y alcanzará su punto más cercano este viernes. Este raro visitante cósmico es solo el tercer objeto interestelar confirmado que se sabe que pasó por nuestro “vecindario” cósmico, después de 1I/’Oumuamua en 2017 y el cometa 2I/Borisov en 2019.

Durante su aproximación más cercana, el cometa estará una distancia de la Tierra de aproximadamente 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Aunque se mantendrá a una distancia segura, su paso cercano ofrece a los astrónomos una oportunidad única para estudiar su composición y origen, según publicó el sitio especializado Space.com.

🪐 El objeto interestelar 3I/ATLAS NO chocará con la Tierra.

El 19 de diciembre solo alcanzará su máxima aproximación, a unos 268 millones de km.

En nuestro video puedes ver su órbita real cruzando el Sistema Solar.#3IATLAS #Astronomía #TioOvniChile pic.twitter.com/cWCRm4Wgpe — TIO OVNI CHILE (@OvniChile1) October 19, 2025

“Al observar 3I/ATLAS cerca de su punto más cercano, los astrónomos tendrán la oportunidad de estudiar el polvo y los gases liberados por su núcleo helado a medida que el cometa se calienta con el sol”, explicó la Agencia Espacial Europea (ESA).

El cometa 3I/ATLAS puede ser observado en línea mediante una transmisión en vivo gratuita, presentada por Gianluca Masi en el Proyecto Telescopio Virtual. La transmisión comenzará a las 23 EST del 18 de diciembre (4 GMT del 19 de diciembre), si el tiempo lo permite.