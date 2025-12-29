El Gobierno prorrogó por un año el régimen de beneficios fiscales para las pymes

Home Nacionales El Gobierno prorrogó por un año el régimen de beneficios fiscales para...
El gobierno de Javier Milei extendió este lunes el régimen de beneficios fiscales para pymes y microempresas que vencía este miércoles.
Así quedó plasmado en el Decreto 923/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
El nuevo texto extendió por un año. hasta el 31 de diciembre de 2026, la posibilidad de computar parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras operatorias como pago a cuenta de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).