Hoy se podrá ver la Superluna o Luna Fría, en su punto más cercano a la Tierra

Esta noche, de 21 a 23 hs., se llevará a cabo la experiencia de Astroturismo para observar la última luna llena del año denominada Superluna, Luna Fría, Cold Moon o Supermoon en la ciudad Capital.

La propuesta a cargo de Astro Space Tour se realizará en la Plazoleta Constructores de La Paz, ubicada en Av. Autonomía de Catamarca, cerca del Predio Ferial y permitirá a los interesados usar telescopios y aplicaciones especiales para descubrir los secretos de la Superluna, denominada así por presentarse más brillante y ligeramente más grande en el cielo debido a que se encontrará en su punto cercano a la Tierra.

La experiencia incluye charlas sobre el significado cultural y astronómico de la Superluna, observación con telescopio profesional, reconocimiento del cielo con la app Stellarium y señalización de constelaciones con puntero láser verde. Además se aprenderá a realizar una toma fotográfica de la Luna con el propio celular, se realizará observación de cráteres con lente Barlow, además de la captura en video y astrofotografía grupal.

Dicha actividad se reprograma en caso de mal clima, tiene costo y cupos limitados por lo que se recomienda realizar la reserva previa al 3834-256060.