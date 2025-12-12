Inicia la Feria del Patio, con regalos, música y un gran cierre con Valentín Vargas

Desde hoy y hasta este domingo al 14 de diciembre, el Predio Ferial abrirá nuevamente sus puertas para recibir a la Feria del Patio Edición Navidad, una propuesta que en su segunda edición reunirá a más de 180 emprendedores, entre artesanos, diseñadores y productores locales, que acercarán opciones originales para los regalos de fin de año.
Las actividades comenzarán desde las 19 y se extenderán hasta después de la medianoche, con un recorrido que combina stands de artesanías, diseño y productos regionales, food trucks y un escenario para disfrutar de una variada grilla de espectáculos artísticos.
En paralelo, durante las tres jornadas se presentará oficialmente la temporada de verano, con la participación de municipios turísticos que mostrarán sus propuestas veraniegas.
“Estamos muy contentos de poder realizar esta última actividad para culminar el año de gestión y seguir impulsando el desarrollo económico local. Es una oportunidad para seguir ayudando a nuestros artesanos, diseñadores, productores y manualistas, hay que acompañarlos”, señaló la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.
La selección de expositores surgió de una convocatoria pública que despertó un fuerte interés con más de 500 postulaciones que llegaron desde distintos puntos de la provincia y del país. En total fueron seleccionados 120 emprendedores, a los que se sumaron otros 60 impulsados desde el Ministerio de Desarrollo Social, conformando así un espacio diverso con 180 stands.
En el plano escénico, la programación ofrecerá variedad artística durante las tres noches. El viernes 12 subirán al escenario Llamón, Big Boss Crew, Zafiros Crew y Doña Inés, junto a presentaciones de las municipalidades de Valle Viejo, El Rodeo, Los Altos y Saujil, además de la apertura oficial.
El sábado 13 será el turno de Music Boulevard, Folk4, Loy Carrizo, Carafea, y de las propuestas de Huillapima, SFVC, Santa María, Fiambalá y Pomán. Finalmente, el domingo 14 se presentarán SVN, Ileana Martínez y las propuestas de las municipalidades de Belén, Paclín y Las Juntas, junto al tradicional Brindis Navideño, que permitirá compartir un pan dulce gigante realizado por los maestros panaderos de UTHGRA mientras se escucha una selección de villancicos interpretados por el grupo Carnavacopla.
La jornada del domingo culminará con la actuación de Valentín Vargas, el artista catamarqueño del momento, quien será el encargado de coronar la última noche de la feria con un espectáculo cargado de energía y ritmo para todo el público.
“Tres días diferentes, con una grilla artística diversa con rock, folklore y cumbia; además con el lanzamiento de temporada de los municipios, una de las principales finalidades de este evento. También estará presente UTHGRA, con la elaboración de un pan dulce gigante para compartir y brindar con la gente en el patio y tratar de llegar a cada uno de ellos”, agregó Roldán sobre este mega evento.
La feria, organizada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, destina a su realización parte de los fondos obtenidos en la última Fiesta del Poncho, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sector artesanal y emprendedor.
Con esta edición especial de Navidad, la Feria del Patio se consolida como un espacio para promover la producción local, acompañar la temporada de verano y ofrecer al público propuestas auténticas elaboradas por manos catamarqueñas.