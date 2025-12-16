Investigadores del CONICET confirmaron contaminación en la cuenca del Río de la Plata con ibuprofeno y Viagra

Home Nacionales Investigadores del CONICET confirmaron contaminación en la cuenca del Río de la...
El fenómeno se vincula con la urbanización de las cuencas y las deficiencias en los tratamientos de residuos cloacales.
Un estudio científico realizado por investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmó la presencia de ibuprofeno, paracetamol y sildenafil (viagra) en tramos del Río de la Plata y sus afluentes.
El hallazgo está vinculado al avance de la urbanización cerca de las cuencas del río y a las deficiencias en los tratamientos de residuos cloacales. El trabajo fue publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry.
Para llegar a esta conclusión, investigadores del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente del CONICET analizaron muestras de diversos ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata. Los cursos de agua analizados incluyeron los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo, así como también los arroyos Del Gato, Maldonado, El Pescado y Espinillo, cuyas cuencas abarcan zonas urbanas y rurales de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena.
Los resultados que revelaron una relación directa entre la densidad de población, la infraestructura cloacal y la cantidad y variedad de compuestos detectados en el agua.
La magnitud de los sitios de estudio, así como también la cantidad de sustancias analizadas permitieron entender de qué forma la presencia humana y la infraestructura disponible influyen en la calidad del agua superficial. El hallazgo pone en evidencia un problema emergente para el ambiente y los ecosistemas acuáticos.