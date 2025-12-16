La canasta de crianza supero los $570.000

El costo mensual de la canasta de crianza volvió a aumentar en noviembre y dejó en evidencia el impacto económico que implica mantener y cuidar a niños y adolescentes en Argentina. De acuerdo a los últimos datos difundidos por el INDEC, criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $571.106 mensuales, el valor más alto entre todos los tramos etarios medidos.

La canasta de crianza es un indicador que busca reflejar cuánto dinero necesitan las familias para cubrir los gastos esenciales vinculados al desarrollo, bienestar y cuidado de niños y adolescentes, contemplando tanto el consumo directo como el tiempo destinado a su atención.

Cuánto cuesta criar a un hijo según la edad?

Los montos varían según la edad del niño o niña, ya que cambian las necesidades de consumo y las horas de cuidado requeridas. En noviembre, los valores fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $450.355

Niños de 1 a 3 años: $535.823

Niños de 4 a 5 años: $454.165

Niños de 6 a 12 años: $571.106

En el caso de los bebés menores de un año, el gasto mensual se explicó por $142.416 en bienes y servicios, mientras que el costo del cuidado representó $307.939. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios sumaron $183.892 y el cuidado alcanzó los $351.930 mensuales.

La canasta de crianza se actualiza de forma mensual y cumple un rol central para visibilizar el impacto económico que tiene la crianza en los hogares argentinos. Además, funciona como una herramienta fundamental para el análisis, diseño y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez.