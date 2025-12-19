Después de una larga espera, se oficializó ayer la fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España. El partido se jugará el viernes 27 de marzo, desde las 15 (hora argentina), en el estadio Lusail de Qatar, escenario que fue protagonista en la última Copa del Mundo.

El cruce pondrá cara a cara al campeón de la Copa América y al ganador de la Eurocopa 2024, en una final que ya había tenido trascendidos en los últimos meses pero que recién ahora quedó confirmada. Desde la organización informaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles vinculados a la venta de entradas y al operativo del evento.

La Albiceleste, además de ser la campeona del mundo, llega como defensora del título, ya que en 2022 se impuso con autoridad ante Italia en Wembley. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni buscará repetir la historia ante una España renovada, con la mira puesta también en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El último antecedente entre ambas selecciones fue en marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid con una contundente victoria española por 6-1. En la previa, los presidentes de Conmebol y UEFA, Alejandro Domínguez y Aleksander Čeferin, destacaron el valor simbólico del partido, mientras que la fecha generó reparos en el cuerpo técnico argentino. Scaloni había expresado que prefería no disputar la Finalissima tan cerca del Mundial, postura opuesta a la de Luis de la Fuente, quien celebró la posibilidad de jugar un encuentro “de ese nivel y prestigio”.