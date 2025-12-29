Según la UADE, un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores, deberá destinar $3.880.488 para vacacionar en destinos nacionales y $10.334.454 si opta por viajar al exterior.

Una familia tipo en la Argentina necesita, en promedio, $3.880.488 para vacacionar en destinos nacionales y $10.334.454 si opta por viajar al exterior, según un informe del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El relevamiento, centrado en la segunda quincena de enero, pone en relación los costos turísticos con el salario medio.

Según el estudio, el presupuesto requerido para viajar dentro del país equivale a 2,38 salarios medios, mientras que el turismo internacional demanda 6,10 salarios. Aun así, el informe subraya que esta relación se mantuvo prácticamente sin cambios entre enero de 2025 y enero de 2026. Este dato es interpretado como una señal de estabilidad en la capacidad de las familias para planificar un viaje, pese al contexto de precios elevados y a la cautela en el consumo.

En el detalle por destinos nacionales, Cariló aparece como el más caro del país, con un costo estimado de $10.665.172, equivalente a 6,55 salarios medios y una variación interanual del 3,75%. Le siguen Pinamar, con $8.026.847 (4,93 salarios), y Bariloche, con $5.541.566 (3,41 salarios). El informe remarca que el presupuesto necesario para vacacionar en Cariló es cinco veces superior al requerido para hacerlo en Villa Gesell, una de las opciones más económicas.

Los destinos más accesibles

Entre los destinos más accesibles se destacan Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente del Tuyú ($2.556.985), Necochea ($2.554.338) y Villa Gesell ($2.188.670). En estos casos, el gasto total representa entre 1,71 y 1,35 salarios medios, lo que explica por qué siguen siendo elegidos por amplios sectores.

En cuanto al turismo internacional, el informe señala que vacacionar fuera del país resulta, en promedio, 2,7 veces más caro que hacerlo en la Argentina. Madrid encabeza el ranking con $17.187.220 (10,56 salarios), seguida por Nueva York ($14.254.930, 8,76 salarios) y Miami ($10.957.086, 6,73 salarios). En contraste, Río de Janeiro demanda $5.995.297 (3,68 salarios) y Santiago de Chile $3.277.739 (2,01 salarios), un costo inferior al de varios destinos nacionales.

El estudio expone comparaciones que reflejan desfasajes de precios: vacacionar en Cariló sale lo mismo que viajar a Miami, y el esfuerzo económico para ir a Santiago de Chile es menor que el necesario para cubrir 13 de los 25 destinos nacionales analizados. Además, la UADE advierte que el aumento cercano al 50% del poder adquisitivo del salario medido en dólares, al tipo de cambio oficial, volvió relativamente más accesibles algunos destinos internacionales.

Otros gastos

Desde Ineco precisaron que los cálculos elaborados incluyen solo alojamiento y transportes para una familia de dos adultos y dos niños, aunque aportó algunos gastos habituales por fuera de los segmentos mencionados.

De esta manera, reveló que el alquiler diario de una carpa tiene un promedio de $55.448, con valores mínimos de $35.377 en Miramar y máximos de $118.800 en Chapadmalal. Por otro lado, asistir a una obra de teatro en Mar del Plata genera un gasto estimado de $132.000 por función. Agrega que una cena en restaurante para una familia de cuatro personas promedia $89.831 en la Costa Atlántica. Allí, las opciones más económicas son Villa Gesell ($70.000) y Miramar ($76.000), y la más elevada es Cariló ($107.143).