En medio de la presión militar y diplomática sobre Venezuela, se confirmó una noticia que se reabrió el proceso de excarcelaciones de detenidos por protestas contra Nicolás Maduro con la liberación de 71 personas (65 hombres, 3 mujeres y 3 menores de edad).

La noticia fue confirmada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que denunciaban que las excarcelaciones se habían interrumpido en marzo de este año. Los detenidos permanecían en los penales de Tocorón (para varones), de La Crisálida (mujeres) y La Guaira (adolescentes).

Este grupo formaba parte de las 2.400 personas que fueron detenidas bajo la carátula de “terrorismo” por participar de manifestaciones de protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, tras los comicios presidenciales del 28 de julio del 2024. La mayoría de ellas ya fueron liberadas. Aún así, el colectivo de madres de encarcelados denuncian, junto a organizaciones internacionales de derechos humanos, que las detenciones se dieron de forma arbitraria, con procesos judiciales irregulares y con un importante porcentaje de protestantes mantenidos incomunicados durante su condena.

En el texto en el que confirmaron la excarcelación, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad sostuvo que “esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta”.

Aún así, plantearon que “es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”. “Gracias a todas las personas que se han solidarizado y acompañado nuestra búsqueda de justicia”, agregaron.

Para concluir, expresaron que “su apoyo ha sido fundamental para mantenernos de pie en los momentos más duros. Por favor, no nos dejen solas. La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.