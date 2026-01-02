Argentina le ganó a España en su debut por la United Cup de tenis en Australia

Esta madrugada, el equipo albiceleste se impuso 3-0 con triunfos de Sebastián Báez y Solana Sierra en singles, y de Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé en dobles. Este sábado a las 6:00 (hora argentina) nuestro país volverá a jugar pero con Estados Unidos, actual campeón, equipo liderado por los potentes Taylor Fritz y Coco Gauff. Transmite TyC Sports.

El calendario ATP y WTA del 2026 ya está en marcha y se abrió con la United Cup en Australia. Este certamen se juega por equipos mixtos y sirve como antesala del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Argentina fue emparejada con España y Estados Unidos en el Grupo A, que tiene sede en Perth.

La acción para los capitaneados por Sebastián Gutiérrez comenzó este viernes y fue con una amplia victoria por 3-0 ante los españoles. En el comienzo, tanto Sebastián Báez (45°) como Solana Sierra (66°) vencieron a Jaume Munar (33°) 6-4, 6-4 y Jessica Bouzas Maneiro (41°) 6-4, 5-7, 6-0, respectivamente.

Posteriormente, Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé derrotaron a Yvonne Carvalle-Reimers e Íñigo Cervantes por 7-6 (6), 6-2 en el partido de dobles mixtos, lo que redondeó el triunfo argentino con la máxima diferencia posible.

Este sábado, Argentina se enfrentará a Estados Unidos, primer cabeza de serie y actual campeón, con la ilusión de superar la fase de grupos por primera vez en tres participaciones en el torneo.

¿Qué es la United Cup y cómo se juega?

La United Cup es un torneo oficial que reemplazó a la antigua Copa Hopman y a la ATP Cup. Se disputa íntegramente en suelo australiano (Perth y Sídney) y funciona como la preparación ideal para el Australian Open.

. Formato de competencia: Participan 18 países divididos en seis zonas de tres equipos. Los ganadores de cada grupo y los dos mejores segundos avanzan a la fase de eliminación directa.

. Puntos y premios: A diferencia de una exhibición, este torneo otorga hasta 500 puntos para los rankings ATP y WTA, además de repartir una bolsa de premios que supera los 11 millones de dólares.

. Las series: Cada enfrentamiento entre países consta de tres partidos: un individual masculino, un individual femenino y un dobles mixto.

El fixture de Argentina en el Grupo A

Tras el cruce ante España, Argentina tendrá poco descanso. El próximo compromiso será contra la potencia del grupo:

. vs. Estados Unidos: Sábado 3 de enero a las 6:00 (hora argentina). Allí, Báez y Sierra tendrán paradas durísimas ante los Top 10 Taylor Fritz y Coco Gauff.

El objetivo del equipo nacional es claro: superar por primera vez la fase de grupos y meterse entre los ocho mejores del mundo en el inicio de un año que promete ser apasionante para el tenis argentino.