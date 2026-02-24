Cachafa Fc se quedó con toda la gloria en la Liga de Barrios

By
Datamarca4
-

El pasado sábado se jugaron las finales de la Liga de Barrios, en el estadio Malvinas Argentinas, donde se vivió otra gran fiesta del fútbol amateur del valle central.

En la oportunidad, Cachafa se quedó con la tan anhelada “Libertadores” tras vencer en un apasionante definición por penales a San Antonio Sur por 3 a 1, llevándose por primera vez el máximo cetro barrial. Los muchachos del norte de la ciudad coronaron el primer torneo del año de la Liga de Barrios, siendo uno de los mas destacados y regulares durante toda la edición.

Por su parte, las chicas fueron el atractivo de la tarde, donde en otra atrapante definición Las Americanas se quedaron con la primera edición de la “Libertadores” femenina. Para ganar el título, la Americanas vencieron 2 a 1 a Mitre Fc, que también coronó pese a perder, una destacada participación.

Otro de los platos fuertes, fueron las definiciones de las subsiguientes copas que entrega la Liga de Barrios. La Copa Plata coronó a la Roma, la Copa Estímulo la ganó Caseros Fc, Estimulo (2) consagró a Los Amigos de Dilan y con la Sudamericana Barrial se quedó con toda la gloria el elenco de la Banda del Pincha, al derrotar por penales a la 22 de Abril.

Resultados

Cachafa F.A 0 (3)

San Antonio Sur 0 (1)

Libertadores

Los N°1 La Banda del Pincha  0 (9)

22 de Abril fc 0 (8)

Sudamericana

Las Americanas 2

Mitre fc 1

Libertadores Femenina

Roma fc 0 (5)

Moto Rom 0 (4)

Copa de Plata

Tigre fc 2

Manchester V 0

Copa de Bronce

La Casero fc 3

La Viñita fc 2

Copa Estímulo

Amigos de Dilan 2

Atlético Guemes 0

Copa Estímulo

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR