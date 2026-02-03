Catamarca avanza hacia su primera exportación de tuna con destino a Europa

La empresa Agrícola Nueva Colonia exportará este año cerca de 30 toneladas de tuna a España.

El gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, visitó el Centro de Educación Agrícola de Nueva Coneta, en la previa del inicio de la primera exportación de producción de tuna con destino a Europa.

Las autoridades recorrieron las instalaciones y se interiorizaron sobre el trabajo que se realiza en el empaque de frutas y hortalizas, una tarea que es llevada adelante por el propio Centro de Educación Agrícola con gran esfuerzo, dedicación y tiempo. En esta oportunidad, se avanzaba con el empaque de tuna proveniente de Huillapima, específicamente de la localidad de Colonia del Valle.

La producción procesada será exportada directamente a Madrid, España, constituyéndose en la primera exportación de tuna que se concreta desde la provincia. Cabe destacar que el centro ya cuenta con experiencia exportadora, ya que en años anteriores se realizaron envíos de cebolla con destino a Paraguay. Además, se proyecta avanzar en la exportación de otros productos como mandarinas, naranjas, sandías y melón.

El director del Centro de Educación Agrícola, Juan Gutiérrez, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para poder concretar este objetivo. Detalló que en el establecimiento educativo se realiza todo el proceso, desde la limpieza de la fruta, su desinfección, embalaje y posterior despacho.

Por su parte, el gerente de Agrícola Nueva Colonia, emprendimiento dedicado al cultivo de tuna en Colonia del Valle, explicó que el proyecto comenzó hace 3 años con seis hectáreas de producción. En el marco de esta primera exportación a España, señaló que “la estimación es exportar este año unas 30 toneladas; el año próximo tal vez 80 y luego alcanzar las 100, siempre que nos acompañe el clima”.

En ese sentido, indicó que actualmente las lluvias están afectando el nivel de azúcar de la fruta, por lo que se continúa observando cómo evoluciona el proceso productivo, con expectativas de poder concretar el envío internacional en las próximas etapas.